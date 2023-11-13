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МИД Китая: КНР не стремится менять США, Вашингтону следует делать также в отношении Пекина

МИД Китая: КНР не стремится менять США, Вашингтону следует делать также в отношении Пекина Китайские власти на предстоящей встрече председателя Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско не будут пытаться изменить политический курс США, но надеются, что Вашингтон не станет стремиться к новой холодной войне и конфликту
Другие страны
13 ноября 2023 г. 12:02
МИД Китая: КНР не стремится менять США, Вашингтону следует делать также в отношении Пекина

Китайские власти на предстоящей встрече председателя Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско не будут пытаться изменить политический курс США, но надеются, что Вашингтон не станет стремиться к новой холодной войне и конфликту с КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"США хотят в соответствии с собственными стремлениями и моделью воссоздавать облик других стран. С самого начала это были односторонние устремления, типичный гегемонизм, - сообщила она на брифинге, комментируя запланированную встречу лидеров. - КНР не стремится изменить Соединенные Штаты, которые тоже не должны пытаться изменить Китай".

Как уточнила китайский дипломат, Пекин взаимодействует с Вашингтоном на основе принципов мира и взаимного уважения. Она отметила, что соперничество между двумя ведущими державами "не соответствует текущим тенденциям" и к тому же не позволит США решить свои проблемы.

Ранее сообщалось о том, что Байден и Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Версия на английском языке Beijing says China does not seek to change United States, expects the same from US

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