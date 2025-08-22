Си Цзиньпин на саммите ШОС устроит банкет для лидеров стран - членов организации

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) организует приветственный банкет для лидеров стран - участниц объединения.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС и во встрече "ШОС плюс". Китайский лидер планирует выступить с ключевым докладом.

Отметим, что саммит ШОС пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) с 31 августа по 1 сентября.