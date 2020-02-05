Си Цзиньпин: Меры по борьбе с коронавирусом дают результаты

Меры китайских властей по профилактике и контролю за распространением коронавируса уже дают положительные результаты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

"В настоящий момент китайское правительство и китайский народ делают все возможное для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Компартия Китая и наше правительство со всей ответственностью по отношению к своему народу и международному сообществу предприняли самые строгие и всесторонние меры профилактики и контроля", - заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что в настоящий момент эти меры "уже дают положительные результаты".