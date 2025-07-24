О нас

Си Цзиньпин: Лидеры Китая и ЕС должны принять правильные стратегические решения

Си Цзиньпин: Лидеры Китая и ЕС должны принять правильные стратегические решения Лидеры Китая и Евросоюза должны проявить дальновидность и принять правильные стратегические решения в условиях глобальных изменений.
Другие страны
24 июля 2025 г. 08:41
Си Цзиньпин: Лидеры Китая и ЕС должны принять правильные стратегические решения

Лидеры Китая и Евросоюза должны проявить дальновидность и принять правильные стратегические решения в условиях глобальных изменений.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В условиях все более динамичных глобальных перемен и нестабильной международной обстановки лидеры Китая и ЕС должны вновь продемонстрировать дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который принял в пекинском Доме народных собраний (парламент) главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту.

Как уточнил председатель КНР, в 2025 году наступает 50-я годовщина установления китайско-европейских дипломатических связей, а также отмечается 80-летие ООН. "Отношения Китая и Евросоюза вновь находятся на важном историческом перепутье. КНР и ЕС достигли плодотворных результатов в плане обменов и сотрудничества, которые принесли пользу обеим сторонам и всему миру", - добавил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Евросоюз - конструктивные силы, выступающие за многосторонний подход и открытое сотрудничество. "Чем сложнее и серьезнее международная ситуация, тем больше Китай и Европа должны укреплять контакты, углублять взаимное доверие и сотрудничество", - подчеркнул он.

По словам лидера КНР, стабильные и гармоничные китайско-европейские отношения обеспечат большую стабильность и определенность всему мировому сообществу. Он напомнил, что Пекин и Брюссель играют важную роль на международной арене и потому обе стороны должны "твердо придерживаться правильного курса, сообща открывая еще более светлое будущее".

Си Цзиньпин обратил особое внимание, что отношения Китая и ЕС должны опираться на взаимное уважение и обоюдную выгоду. Он указал на необходимость "поиска точек соприкосновения при наличии различий" в позициях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: Çin və Aİ liderləri düzgün strateji qərarlar qəbul etməlidirlər

Другие новости из категории

В Японии положительно оценили соглашение с США по сельскому хозяйству
В Японии положительно оценили соглашение с США по сельскому хозяйству
24 июля 2025 г. 09:16
Си Цзиньпин встретился в Пекине с руководством Евросоюза
Си Цзиньпин встретился в Пекине с руководством Евросоюза
24 июля 2025 г. 07:48
FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР, Ирану и Венесуэле
FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР, Ирану и Венесуэле
24 июля 2025 г. 07:17
Китайская Pop Mart подала в суд на сеть 7-Eleven в США из-за поддельных Лабубу
Китайская Pop Mart подала в суд на сеть 7-Eleven в США из-за поддельных Лабубу
24 июля 2025 г. 06:51
СМИ: Сенатор Пол препятствует утверждению Уолтца на пост постпреда США при ООН
СМИ: Сенатор Пол препятствует утверждению Уолтца на пост постпреда США при ООН
24 июля 2025 г. 06:24
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
24 июля 2025 г. 05:48
В Китае на обогатительной фабрике погибли шесть человек
В Китае на обогатительной фабрике погибли шесть человек
24 июля 2025 г. 05:19
Помощница Эпштейна даст показания комитету Палаты представителей
Помощница Эпштейна даст показания комитету Палаты представителей
24 июля 2025 г. 04:55
Трамп подписал указы по развитию ИИ в США
Трамп подписал указы по развитию ИИ в США
24 июля 2025 г. 04:21
Дональд Трамп: США и ЕС ведут серьезные переговоры по вопросам торговли
Дональд Трамп: США и ЕС ведут серьезные переговоры по вопросам торговли
24 июля 2025 г. 03:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi