Си Цзиньпин: КНР и Казахстан могут наращивать сотрудничество в ряде сфер

Китай и Казахстан могут наращивать сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, инвестициях и добыче полезных ископаемых.

Китай и Казахстан могут наращивать сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, инвестициях и добыче полезных ископаемых.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Казинформ", об этом говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина "Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам", который 2-4 июля посетит Казахстан с госвизитом.

"Экономики Китая и Казахстана по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь" с продвижением экономического курса справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая. Необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, - сказано в статье.

Он также отметил, что необходимо повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай - Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного (ТМТМ) маршрута с целью совершенствования разветвленной сети транспортной взаимосвязанности.

Отметим, что в рамках визита Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 3-4 июля в Астане.