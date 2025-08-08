О нас

Си Цзиньпин: КНР продолжит содействие урегулированию в Украине

Другие страны
8 августа 2025 г. 15:29
Китай будет продолжать содействовать урегулированию украинского вопроса.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Китай будет продолжать способствовать миру и переговорам. Простых решений сложных вопросов нет", - отметил он.

Китайский лидер сказал, что КНР рад тому, что Россия и США поддерживают контакты для улучшения отношений, способствуют политическому урегулированию украинского кризиса

Кроме того, Си Цзиньпин и Путин договорились содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений.

Версия на английском языке Xi Jinping: China will continue to support resolution of situation in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Çin Ukraynada sülhün nizamlanmasına kömək etməyə davam edəcək

Последние новости

