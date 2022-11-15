Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня в Украине

Китай выступает за прекращение огня в Украине и начало мирных переговоров.
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"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры", - сообщил телеканал.
Уточняется, что Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость создания международным сообществом необходимых условий. По словам председателя, Китай "продолжит играть свою конструктивную роль".