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Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня в Украине

Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня в Украине Китай выступает за прекращение огня в Украине и начало мирных переговоров.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 08:11
Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня в Украине

Китай выступает за прекращение огня в Украине и начало мирных переговоров.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита "Большой двадцатки" (G20).

"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры", - сообщил телеканал.

Уточняется, что Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость создания международным сообществом необходимых условий. По словам председателя, Китай "продолжит играть свою конструктивную роль".

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: “Çin Ukraynada atəşkəsin tərəfdarıdır”

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