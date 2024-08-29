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Си Цзиньпин: Китай продолжит решительно защищать суверенитет и свои интересы

Си Цзиньпин: Китай продолжит решительно защищать суверенитет и свои интересы Пекин, взаимодействуя с Вашингтоном, будет неизменно отстаивать суверенитет и интересы развития страны.
Другие страны
29 августа 2024 г. 13:07
Си Цзиньпин: Китай продолжит решительно защищать суверенитет и свои интересы

Пекин, взаимодействуя с Вашингтоном, будет неизменно отстаивать суверенитет и интересы развития страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Наша позиция по твердой защите нашего суверенитета, безопасности и интересов развития остается неизменной", - указал Си Цзиньпин. Он также отметил, что, хотя ситуация в США и КНР претерпела изменения, цель Пекина по обеспечению стабильного, здорового и устойчивого развития отношений двух стран не изменилась.

Си Цзиньпин добавил, что КНР продолжит стараться поддерживать "традиционную дружбу между китайским и американским народами".

Встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: Çin öz suverenliyini və maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etməkdə davam edəcək

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