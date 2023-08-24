Си Цзиньпин: Китай продолжит наращивать сотрудничество с Африкой

Китай продолжит наращивать сотрудничество с Африкой по разным направлениям.

Китай продолжит наращивать сотрудничество с Африкой по разным направлениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС.

"На следующем этапе Китай будет расширять сотрудничество с африканскими странами, чтобы поддержать Африку в расширении ее возможностей для самостоятельного развития", - сказал китайский лидер.

По его словам, направления этого сотрудничества касаются, в частности, предоставление странам Африки данных спутниковой съемки, взаимодействие по программе оснащения таможенных служб высокотехнологичным оборудованием, а также реализации других инициатив, которые позволят Африке в достижении целей устойчивого развития.

"За последние 10 лет Африке была оказана значительная помощь в целях развития, принято участие в строительстве более 6 тыс. км железных дорог, более 6 тыс. км автодорог и свыше 80 крупных энергетических объектов", - сообщил он.