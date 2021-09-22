Си Цзиньпин: Китай предоставит другим странам 2 млрд доз вакцин

Китай планирует по итогам года поставить другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Китай планирует по итогам года поставить другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года", - сказал он.

По его словам, Китай в течение этого безвозмездно передаст развивающимся странам 100 млн доз вакцин от COVID-19.

"В дополнение к выделению 100 млн долларов США механизму COVAX Китай в течение этого года также передаст в качестве помощи 100 млн доз вакцин развивающимся странам", - сказал председатель КНР.