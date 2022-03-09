Си Цзиньпин: Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине

Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса в Украине.

Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшихся в режиме видеоконференции переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине вызывает тревогу и китайская сторона глубоко опечалена возобновлением войны на Европейском континенте", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении МИД. Китай, продолжил глава государства, "настаивает на том, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным соображениям безопасности всех стран и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".

Насущная задача на данный момент состоит в том, отметил Си Цзиньпин, чтобы "не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода ее из-под контроля". Китай, добавил он, высоко оценивает посреднические усилия Франции и Германии.

"Китай будет поддерживать связь и координацию с Францией, Германией и ЕС и в свете потребностей заинтересованных сторон будет активно сотрудничать с международным сообществом", - заверил председатель КНР.

По словам Си Цзиньпина, Китай считает необходимым поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и поощрять обе стороны к тому, чтобы сохранять динамику контактов.

"Нам необходимо совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и поощрять обе стороны к тому, чтобы сохранять динамику переговоров, преодолевать трудности, продолжать переговоры и добиваться мирных результатов", - сказал он.

"Мы должны призвать к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис", - подчеркнул Си Цзиньпин. Китай, напомнил он, предложил инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации в Украине и готов предоставить ей дополнительную гуманитарную помощь. Предложения КНР из шести пунктов изложил в понедельник министр иностранных дел Ван И.

Си Цзиньпин заявил, что Китай хотел бы видеть равноправный диалог между ЕС, Россией, Соединенными Штатами и НАТО.

"Китай будет рад видеть равноправный диалог между ЕС, Россией, Соединенными Штатами и НАТО", - заявил он. Си Цзиньпин также сказал, что Китай поддерживает Францию и Германию в продвижении сбалансированных, эффективных и устойчивых рамок европейской безопасности, а также в отстаивании стратегической автономии Европы.

Си Цзиньпин заявил, что Китай призывает ЕС совместно взять на себя ответственность за обеспечение большей стабильности в мире.

"Китай и ЕС разделяют много общего в вопросах укрепления мира, стремлении к развитию и продвижению сотрудничества, - приводит слова китайского лидера МИД КНР. - Мы должны взять на себя ответственность за обеспечение большей стабильности и определенности в неспокойном и изменчивом мире".

Си Цзиньпин отметил, что совокупное воздействие крупных глобальных перемен и пандемии, невиданных за столетие, привело к возникновению множества глобальных проблем, которые необходимо решать посредством глобального сотрудничества. Для обеих сторон, полагает он, важно укреплять диалог, сохранять приверженность сотрудничеству и содействовать устойчивому развитию отношений между Китаем и ЕС.

Развитие Китая, убежден председатель КНР, создаст более широкое пространство для сотрудничества. Обе стороны должны продолжать углублять партнерские отношения в использовании зеленых и цифровых технологий, практическое сотрудничество в различных областях.