Си Цзиньпин: Китай надеется на сотрудничество с США во благо всего мира

Пекин надеется, что Китай и США будут сотрудничать во благо всего мира, а не конфликтовать друг с другом.

Пекин надеется, что Китай и США будут сотрудничать во благо всего мира, а не конфликтовать друг с другом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"На фоне неустойчивой и переплетенной международной ситуации странам необходимо объединяться и сотрудничать, а не разделяться и противостоять друг другу", - сказал китайский лидер.

Будучи двумя крупными державами, Китай и США должны нести ответственность перед историей, своими народами и миром, сказал Си Цзиньпин. По его словам, КНР и США должны стать "стабильными источниками мира во всем мире и движущей силой общего развития".

"Мы надеемся, что США пойдут нам навстречу и будут смотреть на Китай и его развитие позитивно и рационально", - сказал Си Цзиньпин. Он добавил, что обе страны должны рассматривать развитие друг друга как возможность, а не как вызов.

Встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине.