Си Цзиньпин: Китай и Турция имеют схожие позиции по Украине

Китай и Турция имеют схожие позиции по ситуации на Украине и должны поддерживать друг с другом тесные контакты.

Китай и Турция имеют схожие позиции по ситуации в Украине и должны поддерживать друг с другом тесные контакты.

Как передает Report , об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

"Китай и Турция придерживаются одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы", - сказал китайский лидер.

Он обратил внимание на устойчивое развитие отношений между КНР и Турцией, отметив, что оба государства относятся к развивающимся странам глобального Юга.

"Китай и Турция должны оказывать друг другу поддержку с учетом взаимных ключевых интересов, постоянно укреплять политическое доверие, продвигать взаимовыгодное взаимодействие на высоком уровне, стремиться к более активному развитию двустороннего стратегического сотрудничества", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин добавил, что власти КНР стремятся наращивать товарооборот и стимулируют инвестиции в турецкую экономику, а также готовы укреплять координацию с Анкарой на площадке ООН и в других многосторонних форматах.