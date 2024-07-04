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Си Цзиньпин: Китай и Турция имеют схожие позиции по Украине

Си Цзиньпин: Китай и Турция имеют схожие позиции по Украине Китай и Турция имеют схожие позиции по ситуации на Украине и должны поддерживать друг с другом тесные контакты.
Другие страны
4 июля 2024 г. 22:45
Си Цзиньпин: Китай и Турция имеют схожие позиции по Украине

Китай и Турция имеют схожие позиции по ситуации в Украине и должны поддерживать друг с другом тесные контакты.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

"Китай и Турция придерживаются одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы", - сказал китайский лидер.

Он обратил внимание на устойчивое развитие отношений между КНР и Турцией, отметив, что оба государства относятся к развивающимся странам глобального Юга.

"Китай и Турция должны оказывать друг другу поддержку с учетом взаимных ключевых интересов, постоянно укреплять политическое доверие, продвигать взаимовыгодное взаимодействие на высоком уровне, стремиться к более активному развитию двустороннего стратегического сотрудничества", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин добавил, что власти КНР стремятся наращивать товарооборот и стимулируют инвестиции в турецкую экономику, а также готовы укреплять координацию с Анкарой на площадке ООН и в других многосторонних форматах.

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