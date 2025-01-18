Си Цзиньпин: Китай готов с Вьетнамом содействовать процветанию социализма

Китай готов вместе с Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) содействовать процветанию мирового социализма, способствовать всеобщему развитию и стабильности.

Китай готов вместе с Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) содействовать процветанию мирового социализма, способствовать всеобщему развитию и стабильности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-вьетнамских отношений и готов объединить с вами усилия, <...> продолжать рука об руку продвигаться по новому пути строительства социалистической модернизации, содействовать тому, чтобы стратегически важное китайско-вьетнамское судьбоносное сообщество постоянно приносило новые результаты на пользу народов двух стран", - говорится в поздравительных посланиях, которые китайский лидер направил генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту СРВ Лыонг Кыонгу по случаю 75-летия двусторонних отношений.

Как уточнил Си Цзиньпин, необходимо, чтобы Пекин и Ханой "вносили важный вклад, содействуя процветанию социализма в мире, способствовали развитию и прогрессу человечества". Он напомнил, что в мире происходят крупные изменения, на фоне которых нужно продолжать социалистическое строительство. По словам председателя КНР, это "имеет большое значение для мира, стабильности, развития и процветания в регионе и в мире".