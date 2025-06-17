Си Цзиньпин: Китай готов оказать помощь странам ЦА в борьбе с терроризмом

Си Цзиньпин: Китай готов оказать помощь странам ЦА в борьбе с терроризмом

Китай призывает страны Центральной Азии сообща противостоять современным угрозам, наращивать сотрудничество в области безопасности региона.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе выступления на II саммите "Центральная Азия-Китай" в Астане.

"Важно создать неделимую архитектуру безопасности, обеспечивающую долгосрочное спокойствие и мир. Необходимо усиливать управление региональной безопасностью, продолжать углублять сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности, сообща предотвращать и противостоять распространению идеологии экстремизма, совместно защищать мир и стабильность в регионе", - ск‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌азал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР поддерживает усилия, направленные на модернизацию обороны, правоохранительной деятельности и безопасности в странах Центральной Азии.

"Готовы оказать посильную помощь в борьбе с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, а также в обеспечении кибер- и биологической безопасности", - подчеркнул он.