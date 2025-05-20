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Си Цзиньпин: Китай готов делиться со странами ШОС опытом по борьбе с бедностью

Си Цзиньпин: Китай готов делиться со странами ШОС опытом по борьбе с бедностью Китайские власти готовы делиться опытом по ликвидации бедности со странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Другие страны
20 мая 2025 г. 08:42
Си Цзиньпин: Китай готов делиться со странами ШОС опытом по борьбе с бедностью

Китайские власти готовы делиться опытом по ликвидации бедности со странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В качестве председательствующего государства ШОС по принципу ротации Китай готов укреплять стратегические контакты с каждой из сторон, делиться опытом по борьбе с бедностью, углублять практическое сотрудничество", - приводит агентство слова китайского лидера, который направил послание участникам Форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию.

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин будет стремиться, чтобы еще больше стран "шли по пути борьбы с бедностью и устойчивого развития в соответствии с национальной спецификой". Он указал на необходимость объединения усилий в этом направлении для "построения прекрасного мира, свободного от бедности, со всеобщим процветанием".

Председатель КНР отметил, что повышение народного благосостояния является "глобальной задачей и общей целью для всех государств". Он напомнил, что Китай достиг цели по ликвидации бедности на 10 лет раньше срока, обозначенного в Повестке дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Си Цзиньпин подчеркнул, что проблема сокращения бедности напрямую связана с вопросом развития. По его оценке, в последние годы ШОС продвигает активное сотрудничество в этом направлении и "добилась заметных результатов".

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