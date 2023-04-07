Си Цзиньпин и Макрон провели неформальную встречу в саду Гуанчжоу

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Центральное телевидение Китая показало кадры, на которых лидеры двух стран беседуют и прогуливаются по традиционному китайскому саду.

Телеканал не приводит детали беседы Си Цзиньпина и Макрона.

Президент Франции находится с госвизитом в Китае с 5 по 7 апреля. 6 апреля состоялась официальная часть переговоров Си Цзиньпина и Макрона, в ходе которых они обсудили двустороннее сотрудничество Пекина и Парижа, отношения между КНР и ЕС, а также украинский кризис.