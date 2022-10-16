Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Власти Китая сохраняют за собой право принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.
Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на ХХ съезде КПК.
"Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы", - сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что меры Китая не будут направлены против большинства жителей Тайваня.
Кроме того, в своей речи председатель КНР подчеркнул, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.