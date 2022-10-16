О нас

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем Власти Китая сохраняют за собой правое принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.
Другие страны
16 октября 2022 г. 08:38
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Власти Китая сохраняют за собой право принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на ХХ съезде КПК.

"Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы", - сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что меры Китая не будут направлены против большинства жителей Тайваня.

Кроме того, в своей речи председатель КНР подчеркнул, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin Tayvan məsələsində Çinin güc tətbiq edəcəyini istisna etmir

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi