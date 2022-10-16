Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Власти Китая сохраняют за собой правое принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.

Власти Китая сохраняют за собой право принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на ХХ съезде КПК.

"Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы", - сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что меры Китая не будут направлены против большинства жителей Тайваня.

Кроме того, в своей речи председатель КНР подчеркнул, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.