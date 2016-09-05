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    Си Цзиньпин: Cаммит G20 прошел успешно

    Принятое по итогам саммита коммюнике дало направление и установило цели

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Саммит G20 в Ханчжоу завершился успешно, по его итогам было принято коммюнике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    "Саммит завершился успешно", - сказал он. "За два последних дня были дискуссии по усилению политики глобального управления, развития торговли и финансов", - заявил председатель КНР.

    По его словам, принятое по итогам саммита G20 коммюнике "дало направление и установило цели".

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