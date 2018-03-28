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    Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

    В свою очередь Си Цзиньпин пригласил северокорейского лидера ещё раз посетить Китай

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Лидера КНДР Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Северную Корею, приглашение было принято.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой южнокорейские и японские СМИ.

    «Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая», — отметил Ким Чен Ын.

    По данным китайского МИД, в свою очередь Си Цзиньпин пригласил северокорейского лидера ещё раз посетить Китай.

    «Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай», — сказал председатель КНР.

    Визит Ким Чен Ына и его супруги в Пекин состоялся с 25 по 28 марта.

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