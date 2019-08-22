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Швейцария опустит свою валюту назло Европе

Швейцария опустит свою валюту назло Европе

Национальный банк Швейцарии (НБШ) предпримет новые действия для сдерживания курса швейцарского франка. Регулятор вскоре понизит ставку по депозитам, которая в июне этого года пришла на смену трехмесячной ставке LIBOR (лондонская межбанковская ставка предложения) в качестве ключевой. 

Как передаёт Report, к такому выводу пришли аналитики, опрошенные Bloomberg.

Франк в настоящее время находится на максимальном уровне по отношению к евро за два года. Такой рост связан с угрозами торговых войн в мире и вероятностью рецессии в еврозоне. 

Ситуация заставляет НБШ вновь сосредоточиться на многолетней борьбе против сильной национальной валюты, которая угрожает собственным экспортерам.

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