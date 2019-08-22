Швейцария опустит свою валюту назло Европе

Национальный банк Швейцарии (НБШ) предпримет новые действия для сдерживания курса швейцарского франка. Регулятор вскоре понизит ставку по депозитам, которая в июне этого года пришла на смену трехмесячной ставке LIBOR (лондонская межбанковская ставка предложения) в качестве ключевой.

Как передаёт Report, к такому выводу пришли аналитики, опрошенные Bloomberg.

Франк в настоящее время находится на максимальном уровне по отношению к евро за два года. Такой рост связан с угрозами торговых войн в мире и вероятностью рецессии в еврозоне.

Ситуация заставляет НБШ вновь сосредоточиться на многолетней борьбе против сильной национальной валюты, которая угрожает собственным экспортерам.