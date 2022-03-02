О нас
Аудио новости

Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля

Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля Инвестиционный комитет швейцарского пенсионного фонда PUBLICA поддерживает санкции против России и принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги и отказаться от уже имеющихся пакетов.
Другие страны
2 марта 2022 г. 16:42
Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля

Инвестиционный комитет швейцарского пенсионного фонда PUBLICA поддерживает санкции против России и принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги и отказаться от уже имеющихся пакетов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении фонда.

Пенсионный фонд уточняет, что напрямую инвестировал в российские ценные бумаги около 170 млн франков, что составляет менее 0,5% от общего объема инвестиционных активов. Эти вложения включают в себя акции компаний, контролируемых российским государством, и облигации, номинированные в долларах и рублях. В то же время PUBLICA совсем не инвестирует ни в какие украинские или белорусские ценные бумаги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Swiss Federal Pension Fund excludes Russia from its market portfolio

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi