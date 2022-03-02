Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля

Инвестиционный комитет швейцарского пенсионного фонда PUBLICA поддерживает санкции против России и принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги и отказаться от уже имеющихся пакетов.

Инвестиционный комитет швейцарского пенсионного фонда PUBLICA поддерживает санкции против России и принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги и отказаться от уже имеющихся пакетов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении фонда.

Пенсионный фонд уточняет, что напрямую инвестировал в российские ценные бумаги около 170 млн франков, что составляет менее 0,5% от общего объема инвестиционных активов. Эти вложения включают в себя акции компаний, контролируемых российским государством, и облигации, номинированные в долларах и рублях. В то же время PUBLICA совсем не инвестирует ни в какие украинские или белорусские ценные бумаги.