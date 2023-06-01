Швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Leopard Украине через ФРГ

Швейцарский оборонный концерн Ruag запросил у властей страны разрешение на продажу 96 танков Leopard немецкой компании Rheinmetall для последующих поставок этой техники Украине.

Швейцарский оборонный концерн Ruag запросил у властей страны разрешение на продажу 96 танков Leopard немецкой компании Rheinmetall для последующих поставок этой техники Украине.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Швейцарии SRF.

"Несмотря на негативные сигналы со стороны федеральных властей, Ruag официально подала заявку на экспорт, что подтвердила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих. Таким образом, танки должны сначала отправиться в Германию, оружейному концерну Rheinmetall, а затем на Украину", - говорится в сообщении.

Заявка была направлена в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Хаммерих заявила телерадиокомпании, что Ruag хотела бы получить от властей "официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".

Сообщается, что компания неофициально подавала аналогичную заявку в начале года, тогда SECO не одобрил запрос.

По данным телерадиокомпании, семь лет назад Ruag приобрела танки в Италии для перепродажи или использования в качестве запасных частей. До сих пор 96 танков Leopard 1 находятся в Италии. В конце мая правительство Швейцарии поддержало предложение парламента о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создало условия для их перепродажи Германии.