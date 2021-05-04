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Швейцарский дипломат, курировавшая интересы США в Иране, погибла в Тегеране

Швейцарский дипломат, курировавшая интересы США в Иране, погибла в Тегеране Женщина упала с крыши многоэтажного дома
Другие страны
4 мая 2021 г. 12:45
Швейцарский дипломат, курировавшая интересы США в Иране, погибла в Тегеране

Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла, упав с высотного здания, расположенного в одном из районов иранской столицы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило иранское агентство ISNA.

По данным представителя экстренных служб Тегерана, произошел несчастный случай: 51-летняя женщина упала с крыши многоэтажного дома в районе Камрания. Местные медики констатировали ее смерть на месте инцидента. Представитель экстренных служб также сообщил, что тело швейцарки передано судебно-медицинским экспертам.

Как указывает телеканал Sky News Arabia, погибшая занимала должность первого секретаря посольства Швейцарии в Тегеране. Дипломат курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране.

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Версия на английском языке Swiss diplomat defending US interests dies in Iran
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın maraqlarını qoruyan İsveçrəli diplomat İranda ölüb

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