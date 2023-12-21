Швейцария заявила об увеличении помощи Украине

Швейцария решила выделить дополнительную помощь для Украины в зимний период в размере 11,8 миллиона швейцарских франков (около 13,66 млн долларов США).

Швейцария решила выделить дополнительную помощь для Украины в зимний период в размере 11,8 миллиона швейцарских франков (около 13,66 млн долларов США).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

Таким образом общий объем поддержки зимой составит примерно 26 млн швейцарских франков (более 30 млн долларов).

В заявлении властей Конфедерации отмечается, что "столкнувшись с суровыми испытаниями беспощадной зимы, миллионы жителей Украины остро нуждаются в помощи". Усиление поддержки со стороны Берна стало ответом на такие вызовы.

В релизе указывается, что меры включают поддержку нескольких неправительственных организаций, которые оказывают помощь гражданам Украины.

"Эта помощь позволила отремонтировать почти 1 000 квартир и домов и распределить отопительные материалы примерно 1 300 домохозяйствам в прифронтовых районах", - рассказали в правительстве Швейцарии.