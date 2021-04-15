Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Байдена

Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, если в этом будет необходимость

Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, если в этом будет необходимость. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Элиза Рагги.

Ранее президент CША Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.