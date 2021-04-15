О нас
Report Georgia
Аудио новости

Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Байдена

Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Байдена Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, если в этом будет необходимость
Другие страны
15 апреля 2021 г. 19:00

Швейцария готова предоставить место для возможного проведения первой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, если в этом будет необходимость. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Элиза Рагги.

Ранее президент CША Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Switzerland ready to host Putin-Biden meeting

Новости партнеров

Самое читаемое

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi