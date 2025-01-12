Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария готова принять у себя встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, если они об этом попросят.

Швейцария готова принять у себя встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, если они об этом попросят.

Как передает Report , об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", - приводит его слова издание.

В то же время газета пишет, что швейцарские власти не будут проявлять инициативу в данном вопросе. Le Temps отмечает, что конфедерация является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу двух лидеров.

Напомним, что 10 января избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.