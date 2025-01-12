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Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа Швейцария готова принять у себя встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, если они об этом попросят.
Другие страны
12 января 2025 г. 08:57
Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария готова принять у себя встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, если они об этом попросят.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", - приводит его слова издание.

В то же время газета пишет, что швейцарские власти не будут проявлять инициативу в данном вопросе. Le Temps отмечает, что конфедерация является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу двух лидеров.

Напомним, что 10 января избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Putin-Tramp görüşünə ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib

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