О нас

Швейцария заявила, что обсуждает с НАТО планы проведения совместных учений

Швейцария заявила, что обсуждает с НАТО планы проведения совместных учений Швейцария обсуждает с партнерами в НАТО и Евросоюзе планы проведения в 2023 году совместных учений в сфере коллективной обороны.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 23:05
Швейцария заявила, что обсуждает с НАТО планы проведения совместных учений

Швейцария обсуждает с партнерами в НАТО и Евросоюзе планы проведения в 2023 году совместных учений в сфере коллективной обороны.

Как передает Report, об этом заявила в интервью газете Le Temps министр обороны, защиты населения и спорта страны Виола Амхерд.

По ее словам, в марте на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом речь будет идти о продвижении сотрудничества.

"Мы обсуждаем это с партнерами в НАТО и ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли проведение в 2023 году учений в сфере коллективной обороны.

"Ясно, что мы должны соблюдать право нейтралитета. Однако возможно увеличение спектра учений. Это должно произойти в долгосрочной перспективе", - отметила Амхерд. "Я буду обсуждать это в марте с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы обсудим также другие возможности сотрудничества, с намерением продвинуться вперед", - подчеркнула министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi