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Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор

Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор Швейцария присоединяется к пакету санкций, введенных Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Другие страны
26 марта 2022 г. 07:19
Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор

Швейцария присоединяется к пакету санкций, введенных Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

"Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введенные ЕС 9 и 15 марта… Экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора теперь запрещен. Также запрещено участие в предприятиях, работающих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям", - говорится в заявлении.

Кроме того, вводится запрет на поставки стали и железа из России, вывоз в РФ предметов роскоши и товаров, используемых для морского судоходства. В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг кредитного рейтинга. При этом швейцарское правительство приняло решение об определенных отступлениях от финансовых санкций в гуманитарных целях, чтобы облегчить работу гуманитарных организаций.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Rusiyanın enerji sektoruna yeni investisiyaları qadağan edir

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