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Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России

Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России Швейцария с 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 18:39
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России

Швейцария с 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Switzerland closes airspace to flights from Russia

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