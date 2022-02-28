Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России

Швейцария с 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.

Швейцария с 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.