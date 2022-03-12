Швейцария закрыла небо для военных самолетов сторон конфликта в Украине

В связи с ситуацией на Украине Швейцария решила закрыть небо для военных самолетов сторон конфликта и других государств, если речь идет об оказании им военной поддержки.
«Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества», - говорится в заявлении.
Исключение будет сделано только для гуманитарных рейсов, включая воздушную транспортировку раненых.