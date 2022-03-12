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Швейцария закрыла небо для военных самолетов сторон конфликта в Украине

Швейцария закрыла небо для военных самолетов сторон конфликта в Украине В связи с ситуацией на Украине Швейцария решила закрыть небо для военных самолетов сторон конфликта и других государств, если речь идет об ‎оказании им военной поддержки.
Другие страны
12 марта 2022 г. 07:24
Швейцария закрыла небо для военных самолетов сторон конфликта в Украине

В связи с ситуацией на Украине Швейцария решила закрыть небо для военных самолетов сторон конфликта и других государств, если речь идет об ‎оказании им военной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Федерального совета.

«Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества», - говорится в заявлении.

Исключение будет сделано только для гуманитарных рейсов, включая воздушную транспортировку раненых.

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