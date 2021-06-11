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Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена

Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена
Другие страны
11 июня 2021 г. 12:13
Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена

Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня швейцарское правительство.

"На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", - указывается в сообщении.

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Версия на английском языке Switzerland to restrict use of airspace during Putin-Biden summit

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