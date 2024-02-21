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Швейцария выявила нарушения в сделках с танками Leopard 1

Швейцария выявила нарушения в сделках с танками Leopard 1 Федеральная финансовая контрольная служба (ФКС) Швейцарии выявила нарушения в сделке по покупке государственной оружейной компанией RUAG в 2016 году 100 танков Leopard 1 в Италии и последующему их хранению на территории этой страны.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 18:49
Швейцария выявила нарушения в сделках с танками Leopard 1

Федеральная финансовая контрольная служба (ФКС) Швейцарии выявила нарушения в сделке по покупке государственной оружейной компанией RUAG в 2016 году 100 танков Leopard 1 в Италии и последующему их хранению на территории этой страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФКС.

Председатель совета директоров RUAG Николя Перрен заявил об отставке, а компании предстоит новая аудиторская проверка на предмет возможного мошенничества.

Отмечается, что ФКС провела расследование "относительно соблюдения директив при сделках, связанных с танками Leopard 1", и выявила "недостатки в системе менеджмента". Речь идет, в частности, о несоблюдении требуемых процедур при покупке Leopard 1 в Италии - эта сделка не была одобрена советом директоров RUAG.

Компания не проинформировала о покупке танков должным образом Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта, а также Федеральное финансовое управление.

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