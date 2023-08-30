Швейцария выделила 57 млн долларов МККК

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) приняло решение об оказании единовременной помощи Международному комитету Красного Креста (МККК) в размере 50 млн франков (около 57 млн долларов).

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) приняло решение об оказании единовременной помощи Международному комитету Красного Креста (МККК) в размере 50 млн франков (около 57 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительство страны.

Согласно информации, гуманитарная организация обратилась за поддержкой в Берн, поскольку столкнулась с финансовыми затруднениями.

"Чтобы стабилизировать финансы МККК, Федеральный совет предлагает предоставить ему единовременный взнос в размере 50 млн франков и смягчить погашение его кредита на борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении.

В Берне пояснили, что МККК "испытывает финансовые трудности вследствие множества проблем, с которыми он сталкивается". Обратиться за помощью к своим основным донорам, включая Швейцарию, комитет был вынужден по ряду причин, среди которых "рекордно большое число людей, нуждающихся в гуманитарной поддержке ввиду многочисленных кризисов по всему миру".

Кроме того, расходы Красного Креста "заметно увеличились из-за инфляции", а взносы в его бюджет "значительно сократились".

Федеральный совет, помимо выделения единовременного финансового взноса в бюджет МККК, на заседании 30 августа принял решение о смягчении условий погашения кредита в 200 млн франков (около 228 млн долларов), выделенного Красному Кресту в 2020 году в связи с тяжелыми последствиями ковида для населения, особенно в развивающихся странах.

Срок погашения этого кредита продлен с 4 до 8 лет. Правительство напомнило, что эти меры поддержки "дополняют ежегодный финансовый взнос Швейцарии в размере 80 млн франков" на обеспечение деятельности штаб-квартиры организации в Женеве, а также "взносы на операции МККК на местах, которые в 2023 году составят более 60 млн франков".