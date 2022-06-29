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Швейцария ввела в действие санкции против России

Швейцария ввела в действие санкции против России Швейцария, заявившая ранее о поддержке шестого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России и Белоруссии, ввела с 29 июня эти меры в действие.
Другие страны
29 июня 2022 г. 17:45
Швейцария ввела в действие санкции против России

Швейцария, заявившая ранее о поддержке шестого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России и Белоруссии, ввела с 29 июня эти меры в действие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет.

"Своим решением, принятым 29 июня, Швейцария вводит в действие новые меры, принятые ЕС 3 июня 2022 года", - отметил Федеральный совет. Эти санкции, пояснил он, "включают эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов российского происхождения". "По аналогии мерами ЕС, покупка, импорт, транзит и транспортировка [этой продукции] в направлении или внутри Швейцарии запрещены", - говорится в сообщении.

В Берне пояснили, что нефтяное "эмбарго будет вводиться в Швейцарии постепенно до начала 2023 года, после переходных периодов", как это происходит в Евросоюзе. Кроме того, в финансовой сфере запрещено предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям. Запрещено рекламировать продукцию в ряде российских СМИ.

В Берне подчеркнули, что "новые меры ЕС в отношении России широко вводятся в действие в Швейцарии". Однако сделано исключение в отношении доступа на рынки государственных заказов российским гражданам, а также организациям и предприятиям, расположенным в России. Федеральный совет поручил министерству экономики подготовить к концу августа соответствующие изменения в правительственное постановление, касающееся ситуации в Украине.

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