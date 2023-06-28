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Швейцария включила 71 юрлицо и 33 компании из РФ в санкционный список

Швейцария включила 71 юрлицо и 33 компании из РФ в санкционный список Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за Евросоюзом (ЕС). Таким образом, Швейцария присоединилась к ограничительным мерам в отношении новых физических и юридических лиц, введенным ЕС 23 июня в рамка
Другие страны
28 июня 2023 г. 16:22
Швейцария включила 71 юрлицо и 33 компании из РФ в санкционный список

Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за Евросоюзом (ЕС). Таким образом, Швейцария присоединилась к ограничительным мерам в отношении новых физических и юридических лиц, введенным ЕС 23 июня в рамках 11-го пакета санкций.

Как передает Report, об этом со ссылкой на заявление Федерального совета страны сообщают зарубежные СМИ.

Решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций страна примет в августе.

16.04

Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС ограничительные меры против физических и юридических лиц, принятые в рамках 11-го пакета европейских санкций; решение о принятии остальных мер рассмотрят до конца августа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Федеральный совет 28 июня был проинформирован, что федеральный департамент экономики, образования и исследований, который несет ответственность за санкции, расширил санкционные списки в отношении России", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Отмечается, что это касается только утвержденных ранее в июне санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц. В Швейцарии эти меры вступят в силу в 18:00 по местному времени.

При этом решение о том, принимать ли остальные меры, принятые ЕС в рамках 11-го пакета, в Берне будет принято до конца августа.

Новый пакет санкций ЕС был принят 23 июня.

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