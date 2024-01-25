Швейцария возобновит переговоры с ЕС об актуализации двусторонних договоров

Швейцария возобновит переговоры с Европейским союзом (ЕС) об актуализации более 100 договоров, регулирующих широкий перечень аспектов двусторонних отношений.

Швейцария возобновит переговоры с Европейским союзом (ЕС) об актуализации более 100 договоров, регулирующих широкий перечень аспектов двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам посла сообщества при конфедерации Петроса Мавромихалиса, что после нескольких месяцев подготовительных работ Брюссель и Берн "готовятся возобновить официальные переговоры по новому соглашению, чтобы обновить многочисленные договоры, заключенные несколько десятилетий назад". Процесс должен "начаться в марте и завершиться в этом году", добавил он.

В ЕС ранее заявили, что не будут по отдельности продлевать истекающие договоры без достижения нового всеобъемлющего соглашения с конфедерацией. В результате переговоров сторонам предстоит обновить положения более 100 существующих договоров, затрагивающих широкий перечень вопросов - от продуктовой безопасности до сертификации оборудования.