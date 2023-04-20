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Швейцария внесла в санкционный список ЧВК "Вагнер" и РИА "ФАН"

Швейцария внесла в санкционный список ЧВК "Вагнер" и РИА "ФАН" Федеральный департамент экономики Швейцарии добавил в санкционный список по России ЧВК "Вагнер" и Федеральное агентство новостей (РИА "ФАН").
Другие страны
20 апреля 2023 г. 14:03
Швейцария внесла в санкционный список ЧВК Вагнер и РИА ФАН

Федеральный департамент экономики Швейцарии добавил в санкционный список по России ЧВК "Вагнер" и Федеральное агентство новостей (РИА "ФАН").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"20 апреля 2023 года департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, отвечающий за санкции, расширил список санкций по России. Швейцария вводит санкции против группы "Вагнер" и новостного агентства РИА "ФАН", - говорится в заявлении.

Санкции вступят в силу в четверг в 18:00 по местному времени.

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