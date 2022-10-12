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Швейцария включила 30 физических лиц и семь организаций РФ в санкционный список

Швейцария включила 30 физических лиц и семь организаций РФ в санкционный список Швейцария расширила свой санкционный список в отношении России, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций, в связи с вхождением в состав РФ т.н. ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Другие страны
12 октября 2022 г. 16:01
Швейцария включила 30 физических лиц и семь организаций РФ в санкционный список

Швейцария расширила свой санкционный список в отношении России, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций, в связи с вхождением в состав РФ т.н. ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет.

В сообщении говорится, что отныне дополнительно "30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, касающиеся поездок, и семь новых организаций - под финансовые санкции".

Таким образом санкционный список Швейцарии теперь "идентичен списку Европейского союза", отметили в Берне.

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Версия на английском языке Switzerland imposes new sanctions against Russia 
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

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