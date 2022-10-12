Швейцария включила 30 физических лиц и семь организаций РФ в санкционный список

Швейцария расширила свой санкционный список в отношении России, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций, в связи с вхождением в состав РФ т.н. ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Швейцария расширила свой санкционный список в отношении России, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций, в связи с вхождением в состав РФ т.н. ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет.

В сообщении говорится, что отныне дополнительно "30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, касающиеся поездок, и семь новых организаций - под финансовые санкции".

Таким образом санкционный список Швейцарии теперь "идентичен списку Европейского союза", отметили в Берне.