Швейцария ужесточила санкции в отношении Сирии

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Федеральный Совет Швейцарии принял решение об ужесточении санкций в отношении Сирии из-за ухудшения ситуации в стране для мирного населения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с ухудшением ситуации для населения Сирии Федеральный Совет принял решение об ужесточении санкций", - говорится в заявлении Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO).

Пересмотру подверглись все санкции, введенные Швейцарией в отношении Сирии.

В частности, под запрет попали продажа военного оборудования и товаров, которые могут послужить для репрессий, осуществление финансовых или других услуг и предоставление финансовых средств, которые также могут служить для репрессий, закупка нефти и нефтепродуктов, а также продажа топлива и финансирование и поставка оборудования для разработок нефтяных и газовых месторождений в Сирии.

Кроме этого, в Сирию запрещено поставлять технологии слежения, драгоценные материалы, алмазы и предметы роскоши, нельзя вести торговлю культурными ценностями.

Наряду с этим Швейцария заморозила вклады и счета, принадлежащие ряду физических лиц, предприятий и организаций и ввела запрет на открытие новых счетов.