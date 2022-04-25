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Швейцария со 2 мая снимет ограничения на въезд туристов

Швейцария со 2 мая снимет ограничения на въезд туристов Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 14:03
Швейцария со 2 мая снимет ограничения на въезд туристов

Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Государственный секретариат по вопросам миграции.

"С этого дня будут действовать обычные правила въезда", - говорится в сообщении.

Требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, COVID-19-сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин были отменены в Швейцарии 1 апреля.

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Версия на английском языке Switzerland lifting restrictions on entry of tourists from May 2

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