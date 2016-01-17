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    ​Швейцария сняла санкции против Ирана

    Федерального совета страны пересмотрел меры в отношении Исламской Республики

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Швейцария с 17 января снимает санкции в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом сказано в сообщении Федерального совета страны.

    «Как и было объявлено 21 октября 2015 года, санкции Швейцарии в отношении Ирана будут сняты одновременно с санкциями ООН и ЕС. Федеральный совет пересмотрел меры в отношении Исламской Республики Иран. Новое законодательство вступает в силу 17 января в 12.00», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Австралия снимет санкции в отношении Ирана в ближайшие дни, после получения СБ ООН доклада МАГАТЭ.

    Как стало известно, президент США Барак Обама подписал распоряжение о снятии американских санкций с Ирана. Глава Госдепартамента Джон Керри уточнил, что МАГАТЭ в итоговом заявлении подтвердило выполнение Ираном условий соглашения по ядерной программе.

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