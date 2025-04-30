Швейцария с 15 мая запретит ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС будет запрещено в Швейцарии. Запрет вступит в силу через две недели, с 15 мая.

Палестинское движение ХАМАС будет запрещено в Швейцарии. Запрет вступит в силу через две недели, с 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении федерального совета страны.

Решение было одобрено сегодня, 30 апреля, на заседании совета. Действующий в стране федеральный закон о запрете ХАМАС и связанных с ним организаций предоставляет швейцарским властям необходимые инструменты для принятия мер против деятельности палестинской организации или ее поддержки на территории страны. В частности, он позволяет полиции применять превентивные меры, такие как, запрет на въезд или высылка, а также вести сбор доказательств по уголовным делам для борьбы с деятельностью ХАМАС.

Власти рассчитывают, что это затруднит использование ХАМАС Швейцарии в качестве финансового центра, а также укрепит безопасность внутри страны.