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Швейцария с 15 мая запретит ХАМАС

Швейцария с 15 мая запретит ХАМАС Палестинское движение ХАМАС будет запрещено в Швейцарии. Запрет вступит в силу через две недели, с 15 мая.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 15:27
Швейцария с 15 мая запретит ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС будет запрещено в Швейцарии. Запрет вступит в силу через две недели, с 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении федерального совета страны.

Решение было одобрено сегодня, 30 апреля, на заседании совета. Действующий в стране федеральный закон о запрете ХАМАС и связанных с ним организаций предоставляет швейцарским властям необходимые инструменты для принятия мер против деятельности палестинской организации или ее поддержки на территории страны. В частности, он позволяет полиции применять превентивные меры, такие как, запрет на въезд или высылка, а также вести сбор доказательств по уголовным делам для борьбы с деятельностью ХАМАС.

Власти рассчитывают, что это затруднит использование ХАМАС Швейцарии в качестве финансового центра, а также укрепит безопасность внутри страны.

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Версия на английском языке Switzerland to enact Hamas ban from May 15
Версия на азербайджанском языке İsveçrə mayın 15-dən ölkədə HƏMAS-ı qadağan edəcək

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