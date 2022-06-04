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Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине

Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.
Другие страны
4 июня 2022 г. 08:14
Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине

Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции Германии и Италии.

Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором - систем ПВО.

Напомним, вчера стало известно, что Швейцария разрешила Германии передать боевые танки "Леопард" для Украины. На сегодня на немецких складах хранится 42 такие машины.

При этом швейцарское правительство отклонило запрос Дании на отправку в Украину более двух десятков бронетранспортеров.

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Версия на английском языке Switzerland okays supply of parts for military equipment to Ukraine

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