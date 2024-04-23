Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков

Власти Швейцарии разблокировали связанные с России активы на 290 млн швейцарских франков (около 318 млн долларов) в 2023 году из-за снятия санкций ЕС с некоторых лиц, а также после уточнения происхождения некоторых средств.

Власти Швейцарии разблокировали связанные с России активы на 290 млн швейцарских франков (около 318 млн долларов) в 2023 году из-за снятия санкций ЕС с некоторых лиц, а также после уточнения происхождения некоторых средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии.

"Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около 153 млн долларов), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены", - отмечается в документе.

Кроме того, общая сумма заблокированных активов РФ уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (примерно 165 млн долларов) из-за того, что ряд лиц "был исключен из санкционных списков ЕС", на которые ориентируется конфедерация.