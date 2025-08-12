Швейцария расширила санкционный список в отношении РФ, Молдовы и Беларуси

Швейцария вслед за ЕС включила в санкционный список 14 физлиц и 41 юридическое лицо из РФ.

Швейцария вслед за Евросоюзом, ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из Молдовы и Беларуси.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства Швейцарии.

"Швейцария также сделала дополнительные включения в списки, введенные ЕС с 15 июля в отношении Молдовы и 18 июля в отношении Беларуси", - сказано в сообщении.

Меры против 7 физических и трех юридических лиц из Молдовы включают заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

Аналогичные меры были введены в отношении 8 белорусских компаний военно-промышленного комплекса.

