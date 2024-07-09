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Швейцария расширила санкции против России

Швейцария расширила санкции против России Швейцария объявила о расширении санкций в отношении России - в список были добавлены еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц. Новые санкции вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени.
Другие страны
9 июля 2024 г. 15:26
Швейцария расширила санкции против России

Швейцария объявила о расширении санкций в отношении России - в список были добавлены еще 69 физических лиц и 47 юридических лиц. Новые санкции вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

Также был наложен запрет на продвижение агентства "РИА Новости", газеты "Известия", "Российской газеты" и базирующегося в Праге портала Voice of Europe. Уточняется, что в отличие от мер в Евросоюзе, эти СМИ не подлежат запрету на вещание в Швейцарии.

"Новые санкции в основном направлены против бизнесменов, пропагандистов, военнослужащих, судей и лиц, ответственных за депортацию украинских детей, а также сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в перечень вошли некоторые компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также те компании, которые активно участвуют в обходе санкций.

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Версия на английском языке Swiss government adopts more EU sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

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