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Швейцария расширила санкции против РФ в соответствии с мерами ЕС

Швейцария расширила санкции против РФ в соответствии с мерами ЕС Швейцария добавила 61 предприятие в свой санкционный список, нацеленный против России, в рамках 14-го пакета односторонних ограничительных мер Евросоюза.
Другие страны
16 октября 2024 г. 18:26
Швейцария расширила санкции против РФ в соответствии с мерами ЕС

Швейцария добавила 61 предприятие в свой санкционный список, нацеленный против России, в рамках 14-го пакета односторонних ограничительных мер Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство (Федеральный совет).

"Решение Федерального совета еще больше ужесточает ограничения на экспорт товаров, призванных укрепить промышленный, военный и технологический потенциал России. Кроме того, в список субъектов, на которые распространяются более строгие экспортные ограничения, добавлено 61 новое предприятие", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

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