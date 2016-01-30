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    Швейцария просит Малайзию помочь найти пропавшие 4 млрд. долларов

    Как считают швейцарские следователи, деньги были переведен на счета в Швейцарию некоторыми бывшими малазийскими чиновниками

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Швейцарии обратилась к властям Малайзии с официальным запросом о помощи в расследовании пропажи из малазийского государственного фонда развития около четырех миллиардов долларов, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как считают швейцарские следователи, деньги были переведен на счета в Швейцарию некоторыми бывшими малазийскими чиновниками.

    Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак ранее не раз отрицал обвинения в том, что на его счета со счетов фонда развития поступали крупные суммы денег.

    Во вторник генеральный прокурор страны сообщил, что с премьера снимаются подозрения в коррупции, а 681 млн. долларов, поступивший на его счет – это пожертвование королевской семьи Саудовской Аравии.

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