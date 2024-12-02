Швейцария призвала к срочной деэскалации в Сирии

Швейцария призывает все стороны в Сирии уважать международное право, защищать гражданских лиц и незамедлительно приступить к деэскалации.

Швейцария призывает все стороны в Сирии уважать международное право, защищать гражданских лиц и незамедлительно приступить к деэскалации.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо в соцсети X.

"Швейцария обеспокоена эскалацией военных действий в Сирии. Она призывает все стороны уважать международное право и защищать мирных жителей и призывает к срочной деэскалации и возобновлению политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - сказано в публикации.



Отметим, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра") совместно с рядом вооруженных формирований, входящих в вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль повстанцев. Затем, 2 декабря, Армия Сирии освободила несколько населенных пунктов в провинции Хама, ранее захваченных боевиками террористических формирований.